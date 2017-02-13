У понеділок, 13 лютого, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,2.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Читайте також У Перу стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9 кілометрах на північний захід від населеного пункту Лабухан-Кананга. Осередок землетрусу залягав на глибині 215 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за інформацією уряду Філіппін, в результаті потужного землетрусу, який стався 10 лютого, загинули не менше 8 людей.