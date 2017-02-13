Завтра на сході України пройде сніг, вночі по країні до -5° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 лютого, на сході України пройде сніг. Вночі по Україні до -5°.

Завтра на сході України пройде сніг / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 7.5 м/с.

У Львові 14 лютого мінлива хмарність, вночі -5°, вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -4°, вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.

У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -4°, вдень -1°, вітер західний та північно-західний, до 7.3 м/с.

У Харкові у вівторок пройде сніг, температура вночі -2°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Дніпрі завтра снігопад. Температура вночі -5°, вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -5°, вдень -3°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, до 7.3 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде сніг, температура вночі -4°, вдень -3°, вітер мінливий, свіжий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується снігопад. Температура вночі -4°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

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