У Києві завтра без опадів, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 лютого у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -3°. Вітер західний та північно-західний, до 7.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:12, а зайде у 17:12.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 лютого, на сході України пройде сніг. Вночі по Україні до -5°.

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