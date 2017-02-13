У Києві завтра без опадів, вдень до +1°

19:00, 13 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 лютого у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -3°. Вітер західний та північно-західний, до 7.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:12, а зайде у 17:12.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 лютого, на сході України пройде сніг. Вночі по Україні до -5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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