Синоптики розповіли, коли в Україні потепліє до +13°

16:18, 13 лютого 2017
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23 лютого денна температура може піднятися до 13° тепла.

фото УНІАН
За прогнозами синоптиків, 23 лютого може потеплішати до +13°/  УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру у Facebook.

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"З кінця тижня чекаємо на вторгнення теплої повітряної маси! Температура протягом доби коливатиметься близько 0°. А якщо зазирнути ще далі, то тепло набиратиме сили і 23 лютого денна температура може піднятися до 6°-13° тепла! При цьому дощитиме", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів. На вихідних на півдні потеплішає до +6°.

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