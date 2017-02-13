У результаті сходження лавини у Франції загинули чотири людини

Поряд з гірськолижним курортом Тінь у французьких Альпах зійшла лавина.

У французьких Альпах зійшла лавина / Фото УНІАН

Загинули не менше чотирьох людей, ще декілька вважаються зниклими безвісти.

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Усього лавина накрила дев'ять осіб. Двох вдалося знайти живими, пошуки ще трьох людей тривають, передає "Російська служба BBC".

Лавина шириною 400 метрів зійшла в тій частині курорту, де немає підготовлених трас. Зазвичай в таких місцях катаються любителі екстремальних відчуттів.

Нагадаємо, одна людина загинула в результаті сходу потужної снігової лавини у горах на півночі Італії в провінції Кунео поблизу кордону з Францією.