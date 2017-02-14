В Україні сьогодні майже без опадів, на півночі вдень потепліє до +2° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до +2°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 7.5 м/с.
У Львові 14 лютого мінлива хмарність, вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
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У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря -2°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.
У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура -1°, вітер західний та північно-західний, до 7.3 м/с.
У Харкові у вівторок пройде сніг, температура вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні снігопад. Температура -2°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють снігопад, температура вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, до 7.3 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде сніг, температура -2°, мінливий, свіжий.
У Сєвєродонецьку сьогодні пройде сніг. Температура вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°