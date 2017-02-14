В Україні сьогодні майже без опадів, на півночі вдень потепліє до +2° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до +2°.

На півночі вдень потеплішає до +2° / УНІАН

Сьогодні в Києві без опадів, удень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 7.5 м/с.

У Львові 14 лютого мінлива хмарність, вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

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У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря -2°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.

У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура -1°, вітер західний та північно-західний, до 7.3 м/с.

Прогноз на 14 лютого / УНІАН

У Харкові у вівторок пройде сніг, температура вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні снігопад. Температура -2°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють снігопад, температура вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, до 7.3 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде сніг, температура -2°, мінливий, свіжий.

У Сєвєродонецьку сьогодні пройде сніг. Температура вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

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