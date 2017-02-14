Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах України

Через зниження температури повітря на дорогах та автошляхах країни утворилася ожеледь.

На дорогах України ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

Зокрема, водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до +2°.