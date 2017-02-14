У шести областях України критичний стан аварійності на дорогах (інфографіка)

10:02, 14 лютого 2017
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У шести областях України зафіксовано критичний стан аварійності на дорогах через погодні умови.

Інфографіка Нацполіції / npu.gov.ua
Інфографіка Нацполіції / npu.gov.ua

За даними департаменту комунікації Нацполіції України критична ситуація склалась у Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Волинській та Кіровоградській областях.

В Україні сьогодні майже без опадів, на півночі вдень потепліє до +2° (карта)

Окрім того, як зазначається, високий рівень аварійності залишається у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

У Нацполіції також зазначили, що за минулу добу на автошляхах України загинуло семеро громадян, травмовано – 58.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, через зниження температури повітря на дорогах та автошляхах країни утворилася ожеледь.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

Зокрема, водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

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