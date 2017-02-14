На Алясці стався землетрус магнітудою 5,3

10:31, 14 лютого 2017
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У понеділок, 13 лютого, на Алясці (США) стався землетрус магнітудою 5,3.

На Алясці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Алясці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,2

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 87 кілометрах на південь від населеного пункту Ток. Осередок землетрусу залягав на глибині 7,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за інформацією уряду Філіппін, у результаті потужного землетрусу, який стався 10 лютого, загинули не менше 8 людей.

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