Болівія постраждала від повені, є загиблі
На центральну частину Південної Америки обрушилися сильні зливи.
Після найгіршої за 25 років посухи в регіоні почалися сильні дощі, найбільше постраждала Болівія, повідомляє Al Jazeera.
Число жертв повені в Таїланді зросло до 96
Дощі, що супроводжувалися градом, викликали повені в районі Санта-Крус. У місті Виру-Виру за кілька годин випало понад 75 мм опадів. Через складні погодні умови загинули не менше двох осіб.
За прогнозами, сильні дощі пройдуть у Болівії наступного тижня, на півночі і північному сході країни існує ризик повеней.
Нагадаємо, повінь в Перу за кілька днів зруйнувала понад 1800 будинків. Одна людина загинула, понад 60 тисяч постраждали.
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