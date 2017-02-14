Болівія постраждала від повені, є загиблі

На центральну частину Південної Америки обрушилися сильні зливи.

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Після найгіршої за 25 років посухи в регіоні почалися сильні дощі, найбільше постраждала Болівія, повідомляє Al Jazeera.

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Дощі, що супроводжувалися градом, викликали повені в районі Санта-Крус. У місті Виру-Виру за кілька годин випало понад 75 мм опадів. Через складні погодні умови загинули не менше двох осіб.

За прогнозами, сильні дощі пройдуть у Болівії наступного тижня, на півночі і північному сході країни існує ризик повеней.

Нагадаємо, повінь в Перу за кілька днів зруйнувала понад 1800 будинків. Одна людина загинула, понад 60 тисяч постраждали.