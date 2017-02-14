Болівія постраждала від повені, є загиблі

11:31, 14 лютого 2017
408
0

На центральну частину Південної Америки обрушилися сильні зливи.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Після найгіршої за 25 років посухи в регіоні почалися сильні дощі, найбільше постраждала Болівія, повідомляє Al Jazeera.

Число жертв повені в Таїланді зросло до 96

Дощі, що супроводжувалися градом, викликали повені в районі Санта-Крус. У місті Виру-Виру за кілька годин випало понад 75 мм опадів. Через складні погодні умови загинули не менше двох осіб.

За прогнозами, сильні дощі пройдуть у Болівії наступного тижня, на півночі і північному сході країни існує ризик повеней.

Нагадаємо, повінь в Перу за кілька днів зруйнувала понад 1800 будинків. Одна людина загинула, понад 60 тисяч постраждали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
84 %
764 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин