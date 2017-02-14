Сьогодні, 14 лютого, на дорогах Києва місцями спостерігається ожеледиця.

Жителів Києва попереджають про ожеледицю / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"14 лютого в Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до +2°.