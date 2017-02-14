Жителів Києва попереджають про ожеледицю

12:07, 14 лютого 2017
595
0

Сьогодні, 14 лютого, на дорогах Києва місцями спостерігається ожеледиця.

Фото УНІАН
Жителів Києва попереджають про ожеледицю  / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

На Тернопільщині замерз найбільший рівнинний водоспад України (фото, відео)

"14 лютого в Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до +2°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
84 %
764 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин