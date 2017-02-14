У Києві оголосили штормове попередження

У Києві сьогодні до кінця доби, а також вночі і вранці 15 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві найближчим часом очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень близько нуля.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 14 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до +2°.