На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг. На заході температура до +6°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде сніг. Температура -3°... 0°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, без опадів.
В Україні сьогодні майже без опадів, на півночі вдень потепліє до +2° (карта)
На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -5° ...+1°. У середу на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +6°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -3°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +2°.
У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до -1°. 15 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -1°... +1°.
За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -4° ... 0°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до -1°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°