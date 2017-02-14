На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг. На заході температура до +6°.

На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде сніг. Температура -3°... 0°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, без опадів.

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На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -5° ...+1°. У середу на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +6°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -3°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +2°.

У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до -1°. 15 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -1°... +1°.

За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -4° ... 0°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до -1°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.