В Україні оголосили штормове попередження

14:29, 14 лютого 2017
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14-15 лютого у багатьох регіонах України очікується сильний вітер.

Сьогодні і завтра в Україні очікується сильний вітер / УНІАН
Сьогодні і завтра в Україні очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°

"За інформацією Укргідрометцентру, 14-15 лютого в Україні, крім Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - наголошують в ДСНС.

Нагадаємо, через зниження температури повітря на дорогах та автошляхах країни утворилася ожеледь.

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