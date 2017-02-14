У Пекіні оголосили "жовте" попередження про смог
Через смог, викликаний серйозним забрудненням повітря, у Пекіні (Китай) оголосили "жовтий" рівень попередження.
"Жовтий" рівень попередження означає, що протягом наступних двох днів індекс якості повітря в місті буде перевищувати позначку в 200 одиниць, або концентрація частинок РМ 2,5 в повітрі складе більше 150 мкг/куб. м, передає Xinhua з посиланням на міську канцелярію екстреного реагування на забруднення повітря.
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Поліпшення якості повітря очікують вдень у четвер.
У Китаї діє чотирирівнева система попередження про несприятливі погодні явища. Найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, за ним слідують "помаранчевий", "жовтий" і "синій" рівні.
Нагадаємо, станом на 20 грудня площа території Китаю, яка опинилася під владою смогу, досягла 1,88 млн кв. км.
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