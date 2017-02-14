Завтра в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 лютого в Україні практично без опадів, вдень на півдні до +2°.
У Києві завтра без опадів, вночі -7°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.
У Львові 15 лютого мінлива хмарність, вночі -7°, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -6°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.
У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі -11°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -5°, вдень +2°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -9°, вдень -1°. Вітер північний, свіжий.
У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер північний, свіжий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -7°, вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -8°, вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 8.3 м/с.
У Краматорську у середу пройде сніг, температура вночі -9°, вдень +1°, вітер північний та північно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -8°, вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 8.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°