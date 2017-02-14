Завтра в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (відеопрогноз)

18:30, 14 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 15 лютого в Україні практично без опадів, вдень на півдні до +2°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -7°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.

У Львові 15 лютого мінлива хмарність, вночі -7°, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -6°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі -11°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -5°, вдень +2°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -9°, вдень -1°. Вітер північний, свіжий.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер північний, свіжий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -7°, вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -8°, вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 8.3 м/с.

У Краматорську у середу пройде сніг, температура вночі -9°, вдень +1°, вітер північний та північно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -8°, вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 8.0 м/с.

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