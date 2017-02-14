У Києві завтра вдень до 0°, без опадів

19:00, 14 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 лютого, у столиці без опадів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°

Сонце в столиці зійде у 07:10, а зайде у 17:14.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого в Україні практично без опадів, вдень на півдні до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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