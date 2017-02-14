З доріг Харкова за добу вивезли понад дві тисячі кубометрів снігу

19:01, 14 лютого 2017
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В середу синоптики опадів не прогнозують.

Прибирання снігу / Ілюстрація УНІАН
Прибирання снігу / Ілюстрація УНІАН

У вівторок, 14 лютого, у Харкові прибирають сніг 134 одиниці спецтехніки. Про це повідомили у прес-службі міськради.

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Як повідомили у КП «Шляхрембуд», вночі на вулицях Харкова працюватиме 84 машини. Вчора робочі вивезли з магістралей 2035 куб. м снігу, висипали на дороги 220 куб. м піщано-сольової суміші та 107 т солі.

За прогнозами синоптиків, у середу в місті - без опадів, вітряно, температура вночі та вдень - 3-2 градуси морозу. 

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