З доріг Харкова за добу вивезли понад дві тисячі кубометрів снігу

В середу синоптики опадів не прогнозують.

Прибирання снігу / Ілюстрація УНІАН

У вівторок, 14 лютого, у Харкові прибирають сніг 134 одиниці спецтехніки. Про це повідомили у прес-службі міськради.

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Як повідомили у КП «Шляхрембуд», вночі на вулицях Харкова працюватиме 84 машини. Вчора робочі вивезли з магістралей 2035 куб. м снігу, висипали на дороги 220 куб. м піщано-сольової суміші та 107 т солі.

За прогнозами синоптиків, у середу в місті - без опадів, вітряно, температура вночі та вдень - 3-2 градуси морозу.