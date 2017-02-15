В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 лютого в Україні практично без опадів. На півдні до +2°.
Сьогодні В Києві без опадів, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.
У Львові 15 лютого мінлива хмарність, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°
У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря 0°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.
У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +2°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вдень -1°. Вітер північний, свіжий.
В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура 0°. Вітер північний, свіжий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 8.3 м/с.
У Краматорську у середу пройде сніг, температура +1°, північний і північно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 8.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°