В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (карта)

08:03, 15 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 15 лютого в Україні практично без опадів. На півдні до +2°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сьогодні В Києві без опадів, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.

У Львові 15 лютого мінлива хмарність, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході до +6°

У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря 0°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +2°, вітер північний та північно-західний, до 7.8 м/с.

Прогноз на 15 лютого / УНІАН
Прогноз на 15 лютого / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вдень -1°. Вітер північний, свіжий.

В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура 0°. Вітер північний, свіжий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +2°. Вітер північний та північно-західний, до 8.3 м/с.

У Краматорську у середу пройде сніг, температура +1°, північний і північно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 8.0 м/с.

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