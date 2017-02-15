Сьогодні в Києві без опадів, вдень до 0°

08:30, 15 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 лютого, у столиці без опадів, вдень до 0°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.

Завтра в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (відеопрогноз)

Сонце в столиці зійшло у 07:10, а зайде у 17:14.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого в Україні практично без опадів. На півдні до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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