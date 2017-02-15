Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 15 лютого, у Києві очікується сильний вітер та ожеледиця.

На дорогах Києва очікується ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

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"15 лютого в Києві буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв з проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні практично без опадів. На півдні до +2°.