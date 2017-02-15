Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Каліфорнії у зв'язку з загрозою прориву дамби
Президент США Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Каліфорнії у зв'язку з загрозою прориву дамби на озері Оровілл і розпорядився, щоб федеральна влада надала підтримку адміністрації цього штату.
Відповідне повідомлення поширила прес-служба Білого дому, передає ТАСС.
"Президент сьогодні оголосив про надзвичайну ситуацію в штаті Каліфорнія і доручив надати федеральну підтримку штату у зв'язку з надзвичайними умовами через загрозу руйнування греблі на озері Оровілл, яка була оголошена 7 лютого і зберігається донині", - йдеться в документі.
Влада Каліфорнії дозволила повернутися додому евакуйованим через загрозу прориву греблі
Трамп розпорядився, щоб Міністерство національної безпеки і Федеральне управління з надзвичайних ситуацій США (FEMA) координували свої дії для надання допомоги штату.
У суботу в зв'язку з появою слідів ерозії на основному та запасному водовідводах 230-метрової греблі Оровілл - найвищій гідротехнічній споруди в США - була оголошена евакуація мешканців трьох довколишніх округів: Саттер, Бьютт і Юба. Загалом близько 188 тисяч людей були вивезені на відстань приблизно 120 км від греблі.
Озеро Оровілл - основне джерело питної води приблизно для половини з 39 млн жителів Каліфорнії. Крім того, воно використовується для зрошення великих сільгоспугідь.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +14°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+25°... +17°
-
Львів+23°... +15°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+23°... +16°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+23°... +15°