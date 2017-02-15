Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Каліфорнії у зв'язку з загрозою прориву дамби

10:29, 15 лютого 2017
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Президент США Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Каліфорнії у зв'язку з загрозою прориву дамби на озері Оровілл і розпорядився, щоб федеральна влада надала підтримку адміністрації цього штату.

Reuters
Гребля на озері Оровілл / Reuters

Відповідне повідомлення поширила прес-служба Білого дому, передає ТАСС.

"Президент сьогодні оголосив про надзвичайну ситуацію в штаті Каліфорнія і доручив надати федеральну підтримку штату у зв'язку з надзвичайними умовами через загрозу руйнування греблі на озері Оровілл, яка була оголошена 7 лютого і зберігається донині", - йдеться в документі.

Влада Каліфорнії дозволила повернутися додому евакуйованим через загрозу прориву греблі

Трамп розпорядився, щоб Міністерство національної безпеки і Федеральне управління з надзвичайних ситуацій США (FEMA) координували свої дії для надання допомоги штату.

У суботу в зв'язку з появою слідів ерозії на основному та запасному водовідводах 230-метрової греблі Оровілл - найвищій гідротехнічній споруди в США - була оголошена евакуація мешканців трьох довколишніх округів: Саттер, Бьютт і Юба. Загалом близько 188 тисяч людей були вивезені на відстань приблизно 120 км від греблі.

Озеро Оровілл - основне джерело питної води приблизно для половини з 39 млн жителів Каліфорнії. Крім того, воно використовується для зрошення великих сільгоспугідь.

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