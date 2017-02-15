Повінь накрила Західну Австралію, є жертви

11:25, 15 лютого 2017
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Рекордні дощі, які обрушилися на штат Західна Австралія, знищили посіви та зруйнували багато об'єктів інфраструктури.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Одна людина загинула, ще одна пропала безвісти, повідомляє The Floodlist.

Болівія постраждала від повені, є загиблі

Чоловік потонув, коли намагався переїхати на автомобілі затоплену дорогу. На жаль, вода змила автомобіль з траси.

Загалом минулого тижня рятувальники прийняли 450 викликів.

Повінь описують як одну з найгірших за останні десятиліття, руйнування оцінюються в сотні мільйонів доларів. Багато фермерів втратили значну частину врожаю.

Нагадаємо, повінь в Перу за кілька днів зруйнувала понад 1800 будинків. Одна людина загинула, понад 60 тисяч постраждали.

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