У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото, відео)

Дані про торнадо підтвердила Національна Метеорологічна служба США, повідомляє khou.com.

Торнадо пройшов у кількох районах міста Форт-Бенд. За словами місцевих жителів, їхні будинки дрижали, протягом двох-трьох хвилин було чути сильний шум.

Стихія пошкодила житлові будинки, магазини, повалила дерева. Про потерпілих інформації не надходило.

Woman huddled in her bathroom in Fort Bend County during storm, said her ears з'явилися and her roof lifted up as winds rumbled outside. pic.twitter.com/jUxdRREJqI