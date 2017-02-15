У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото, відео)

12:09, 15 лютого 2017
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У вівторок, 14 лютого, у Техасі (США) пронісся потужний торнадо.

twitter.com @Amoore5000
Наслідки торнадо в Техасі / twitter.com @Amoore5000

Дані про торнадо підтвердила Національна Метеорологічна служба США, повідомляє khou.com.

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Торнадо пройшов у кількох районах міста Форт-Бенд. За словами місцевих жителів, їхні будинки дрижали, протягом двох-трьох хвилин було чути сильний шум.

Стихія пошкодила житлові будинки, магазини, повалила дерева. Про потерпілих інформації не надходило.

Нагадаємо, не менше чотирьох чоловік загинули в результаті торнадо, який пройшов в американському штаті Алабама.

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