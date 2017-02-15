У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото, відео)

У вівторок, 14 лютого, у Техасі (США) пронісся потужний торнадо.

Наслідки торнадо в Техасі / twitter.com @Amoore5000

Дані про торнадо підтвердила Національна Метеорологічна служба США, повідомляє khou.com.

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Торнадо пройшов у кількох районах міста Форт-Бенд. За словами місцевих жителів, їхні будинки дрижали, протягом двох-трьох хвилин було чути сильний шум.

Стихія пошкодила житлові будинки, магазини, повалила дерева. Про потерпілих інформації не надходило.

Woman huddled in her bathroom in Fort Bend County during storm, said her ears з'явилися and her roof lifted up as winds rumbled outside. pic.twitter.com/jUxdRREJqI — Tim Wetzel (@KHOUTim) February 14, 2017

Storm damage in Bridlewood Estates subdivision in Fort Bend County. Thankfully, it doesn't appear that anyone was hurt. pic.twitter.com/2XhQyaNvjr — Tim Wetzel (@KHOUTim) February 14, 2017

Нагадаємо, не менше чотирьох чоловік загинули в результаті торнадо, який пройшов в американському штаті Алабама.