В Україну суне короткочасне похолодання, за ним - справжнє тепло - синоптик
Завтра, 16 лютого, Україну чекає короткочасне похолодання.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, вже найближчої ночі температура повітря впаде до -5-12, а на сході та північному сході, Суми, Харків, Луганськ, можливо, й до -14.
"Вдень також найхолодніше буде на сході та північному сході, навіть до -5-7, на решті території, наприклад, у Києві, Житомирі, Кропивницькому, Краматорську, Кривому Розі, Запоріжжі, Вінниці, -2-4 градуси", - йдеться у повідомленні синоптика.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (карта)
Найтепліше саме вдень буде на заході та півдні. У Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Одесі, Херсоні, Миколаєві до 0+3 градусів. У Криму та на Закарпатті до +5 градусів.
Також Діденко прогнозує, що опадів не буде. Тобто переважатиме високий атмосферний тиск, а отже, умов для будь-яких серйозних опадів не буде.
"У Києві також після чудового стрітенського дня - похолодання. Вночі у столиці -8-10, завтра вдень -1-4 градуси", - обіцяє синоптик.
Крім того, холод ще затримається 17 лютого на сході України, там у ніч на п'ятницю може бути до 20 градусів морозу.
"Але ось вже з 18 лютого Україна відчує, що таке справжнє потепління", - наголосила Діденко.
Раніше Укргідрометцентр прогнозував, що 23 лютого денна температура на території країни може піднятися до 13° тепла.
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