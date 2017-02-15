На популярних українських маршрутах без опадів, температура до -5°
У середу і четвер на автошляхах України без опадів. Майже за всіма напрямами температура до -5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура 0°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до -5°, сонячно.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (карта)
На трасі Київ – Ужгород без опадів, температура в дорозі 0° ...+4°. У четвер на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -5°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до -5°.
У напрямку Харкова мінлива хмарність. Температура в дорозі до -1°. 16 лютого на цьому напрямку без опадів, температура -1°... 0°.
За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, -1° ... 0°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до -5°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°