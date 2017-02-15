На популярних українських маршрутах без опадів, температура до -5°

13:00, 15 лютого 2017
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У середу і четвер на автошляхах України без опадів. Майже за всіма напрямами температура до -5°.

drive2.com
На автошляхах України без опадів / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура 0°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до -5°, сонячно.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +2° (карта)

На трасі Київ – Ужгород без опадів, температура в дорозі 0° ...+4°. У четвер на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -5°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до -5°.

У напрямку Харкова мінлива хмарність. Температура в дорозі до -1°. 16 лютого на цьому напрямку без опадів, температура -1°... 0°.

За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, -1° ... 0°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до -5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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