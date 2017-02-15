Бабак Маруся зі Львова спрогнозувала прихід весни через чотири тижні (фото, відео)

Сьогодні, 15 лютого, у дитячому екологічному центрі Львова розбудили бабака Марусю, щоб дізнатися прогноз на прихід весни.

У Львові бабак спрогнозував прихід весни через 4 тижні УНІАН

Щороку у Львові будять бабака на Стрітення. Вважається, що в цей день зима зустрічається з весною. І здавана саме сьогодні люди спостерігали за змінами у природі та прогнозували, якою буде погода, повідомляє ТСН.

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У Львові прогнозу бабака передують дитячі виступи: віршами та піснями діти закликають тепло.

В екологічному центрі живе 2 бабачихи, місію віщуна виконує Маруся. Торік вперше за 7 років львів'яни залишились без бабачих прогнозів - головний віщун Мишко помер через те, що його хтось нагодував солоним насінням, а два інші гризуни заснули надто пізно, тому їх не будили.

Раніше харківський бабак Тимко навіщував українцям ранню весну.