Бабак Маруся зі Львова спрогнозувала прихід весни через чотири тижні (фото, відео)

13:28, 15 лютого 2017
1202
0

Сьогодні, 15 лютого, у дитячому екологічному центрі Львова розбудили бабака Марусю, щоб дізнатися прогноз на прихід весни.

УНИАН
У Львові бабак спрогнозував прихід весни через 4 тижні УНІАН

Щороку у Львові будять бабака на Стрітення. Вважається, що в цей день зима зустрічається з весною. І здавана саме сьогодні люди спостерігали за змінами у природі та прогнозували, якою буде погода, повідомляє ТСН.

Бабак Філ із США підтвердив прогноз українського Тимка: зима триватиме ще шість тижнів (фоторепортаж)

У Львові прогнозу бабака передують дитячі виступи: віршами та піснями діти закликають тепло.

В екологічному центрі живе 2 бабачихи, місію віщуна виконує Маруся. Торік вперше за 7 років львів'яни залишились без бабачих прогнозів - головний віщун Мишко помер через те, що його хтось нагодував солоним насінням, а два інші гризуни заснули надто пізно, тому їх не будили.

Раніше харківський бабак Тимко навіщував українцям ранню весну.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин