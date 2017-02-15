В Україні оголосили штормове попередження

14:30, 15 лютого 2017
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У середу, 15 лютого, у більшості областей України очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За інформацією Укргідрометцентру, 15 лютого в Україні, крім Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні практично без опадів. На півдні до +2°.

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