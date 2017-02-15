У вівторок, 14 лютого, в Аргентині стався землетрус магнітудою 5,2.

В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 51 кілометрі на північний захід від населеного пункту Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес. Осередок землетрусу залягав на глибині 180,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за інформацією уряду Філіппін, в результаті потужного землетрусу, який стався 10 лютого, загинули не менше 8 людей.