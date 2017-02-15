В Україні завтра без опадів, на сході вночі вдарить 20-градусний мороз (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 лютого, в Україні без опадів, вночі на сході похолодає до -21°.

На сході значно похолодає / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -8°, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Львові 16 лютого мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 3.8 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -5°, вдень +3°, вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі -16°, вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -15°, вдень -3°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -11°, вдень -2°. Вітер північний та східний, до 3.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -12°, вдень -1°. Вітер північний, до 5.9 м/с.

У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура вночі -21°, вдень -5°, вітер північний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -20°, вдень -6°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.

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