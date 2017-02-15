В Україні завтра без опадів, на сході вночі вдарить 20-градусний мороз (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 лютого, в Україні без опадів, вночі на сході похолодає до -21°.
У Києві завтра без опадів, вночі -8°, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Львові 16 лютого мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 3.8 м/с.
У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -5°, вдень +3°, вітер мінливий, до 4.1 м/с.
У Харкові у четвер без опадів, температура вночі -16°, вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -15°, вдень -3°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -11°, вдень -2°. Вітер північний та східний, до 3.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -12°, вдень -1°. Вітер північний, до 5.9 м/с.
У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура вночі -21°, вдень -5°, вітер північний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -20°, вдень -6°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°