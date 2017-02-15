У Києві завтра без опадів, вдень до -4°

19:00, 15 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 лютого у столиці без опадів.

УНІАН
УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері -7°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:08, а зайде у 17:16.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 лютого, в Україні без опадів, вночі на сході похолодає до -21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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