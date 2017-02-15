Жахлива спека в Австралії: поліцейський приготував яєчню на капоті авто (відео)

21:33, 15 лютого 2017
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Австралійці потерпають від аномально високих температур.

Кадр з відео ТСН
Кадр з відео ТСН

40-градусна спека - не рідкість для Австралії.

Демонструючи ефект від такої погоди, поліцейський приготував яєчню на капоті авто. Відео з процесом приготування опублікували у соцмережі на сторінці поліцейського управління штату Квінсленд. Лише за кілька днів ролик переглянули понад три мільйони людей.

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