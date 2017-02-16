В Україні сьогодні без опадів, на півночі вдень до -7° (карта)

08:02, 16 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 лютого, в Україні без опадів. На півночі до -7°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сьогодні в Києві без опадів, вдень -4°. Вітер змінний, до 2.9 м/с.

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У Львові 15 лютого мінлива хмарність, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря +1°. Вітер південний і південно-західний, до 3.8 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +3°, вітер мінливий, до 4.1 м/с.

Прогноз на 16 лютого / УНІАН
Прогноз на 16 лютого / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура -3°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень -2°. Вітер північний та східний, до 3.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень -1°. Вітер північний, до 5.9 м/с.

У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура -5°, вітер північний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень -6°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.

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