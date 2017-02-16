У Києві сьогодні вдень до -4°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 лютого у столиці без опадів, вдень до -4°.

У Києві вдень до -4° /УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері -7°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:08, а зайде у 17:16.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 лютого, в Україні без опадів. На півночі до -7°.

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