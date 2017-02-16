У Новій Зеландії проводиться масова евакуація через лісові пожежі (відео)
Через масштабні лісові пожежі у Новій Зеландії розпочалася евакуація.
Свої домівки залишила майже тисяча мешканців Крайст Черча - другого за розміром міста країни. Тут оголосили надзвичайний стан, передає ТСН.
У Чилі прибув найбільший пожежний літак (фото)
Загалом вогонь охопив до 2 тисяч гектарів землі і знищив більше десятка будинків. З вогняною стихією борються більше сотні пожежників та 15 гелікоптерів. На допомогу їм відправили і військових.
За прогнозами синоптиків, до кінця тижня похолодає і зміниться вітер, тож буде легше приборкати вогонь.
В новозеландском Крайстчерче начали эвакуацию людей за лесных пожаров
Нагадаємо, збитки від лісових пожеж для Чилі склали $333 млн. Жертвами пожеж стали 11 осіб, було знищено 1,5 тис. житлових будинків.
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