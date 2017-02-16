У Новій Зеландії проводиться масова евакуація через лісові пожежі (відео)

Через масштабні лісові пожежі у Новій Зеландії розпочалася евакуація.

Пожежа в Новій Зеландії / Reuters

Свої домівки залишила майже тисяча мешканців Крайст Черча - другого за розміром міста країни. Тут оголосили надзвичайний стан, передає ТСН.

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Загалом вогонь охопив до 2 тисяч гектарів землі і знищив більше десятка будинків. З вогняною стихією борються більше сотні пожежників та 15 гелікоптерів. На допомогу їм відправили і військових.

За прогнозами синоптиків, до кінця тижня похолодає і зміниться вітер, тож буде легше приборкати вогонь.

Нагадаємо, збитки від лісових пожеж для Чилі склали $333 млн. Жертвами пожеж стали 11 осіб, було знищено 1,5 тис. житлових будинків.