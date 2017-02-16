Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах

10:37, 16 лютого 2017
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У четвер, 16 лютого, на дорогах столиці спостерігається ожеледиця.

Фото УНІАН
На дорогах Києва ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, на півночі вдень до -7° (карта)

"16 лютого в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, 16 лютого у столиці без опадів, вдень до -4°.

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