Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах

У четвер, 16 лютого, на дорогах столиці спостерігається ожеледиця.

На дорогах Києва ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"16 лютого в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, 16 лютого у столиці без опадів, вдень до -4°.