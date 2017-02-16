В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,6

11:21, 16 лютого 2017
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У середу, 15 лютого, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,6.

Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 18 кілометрах на північний захід від населеного пункту Реуле (острів Суматра). Осередок землетрусу залягав на глибині 20,3 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за інформацією уряду Філіппін, в результаті потужного землетрусу, який стався 10 лютого, загинули не менше 8 людей.

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