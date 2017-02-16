На схід України суне короткочасне похолодання, вночі очікується до -20° (відео)

Цієї ночі буде ще холодно, переважно низька температура очікується на сході України.

На сході України цієї ночі морозитиме / Фото УНІАН

Вночі температура на сході країни опуститься до -13, а на Луганщині і північній частині Донеччини - до мінус 20, розповіла в ефірі Еспресо.TV синоптик Наталка Діденко.

Проте це буде короткочасний холод. Сьогодні вдень тут буде сухо і сонячно. Температура повітря - мінус 2-5 градусів.

На заході очікується досить тепла погода після прохолодної ночі - від 0 до +3. Сонячно, опади малоімовірні.

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У північних областях сьогодні спостерігатиметься різна погода. На Житомирщині буде досить тепло - близько 0, на Київщині -1- 3 градуси морозу, а на Сумщині та Чернігівщині - ще прохолодніше - до -5. Опади малоймовірні.

У центральній частині України стовпчик термометра показуватиме від -5 до 0. Найтепліше буде на Вінниччині. Без опадів, малохмарно і сонячно.

На півдні також переважатиме ясна погода. Температура коливатиметься від 2 градусів мороза до 3 тепла. На південному узбережжі Криму - до +4 - 5.

У Києві малохмарно, від -2 до -4 градусів.

Уже завтра розпочнеться потепління практично в усій Україні. Воно буде поступовим: уночі - невеликі морози, вдень - невеликі плюси. Проте весна все одно буде відчуватися.

Раніше Укргідрометцентр прогнозував, що 23 лютого денна температура на території країни може піднятися до 13° тепла.