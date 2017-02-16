На схід України суне короткочасне похолодання, вночі очікується до -20° (відео)
Цієї ночі буде ще холодно, переважно низька температура очікується на сході України.
Вночі температура на сході країни опуститься до -13, а на Луганщині і північній частині Донеччини - до мінус 20, розповіла в ефірі Еспресо.TV синоптик Наталка Діденко.
Проте це буде короткочасний холод. Сьогодні вдень тут буде сухо і сонячно. Температура повітря - мінус 2-5 градусів.
На заході очікується досить тепла погода після прохолодної ночі - від 0 до +3. Сонячно, опади малоімовірні.
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У північних областях сьогодні спостерігатиметься різна погода. На Житомирщині буде досить тепло - близько 0, на Київщині -1- 3 градуси морозу, а на Сумщині та Чернігівщині - ще прохолодніше - до -5. Опади малоймовірні.
У центральній частині України стовпчик термометра показуватиме від -5 до 0. Найтепліше буде на Вінниччині. Без опадів, малохмарно і сонячно.
На півдні також переважатиме ясна погода. Температура коливатиметься від 2 градусів мороза до 3 тепла. На південному узбережжі Криму - до +4 - 5.
У Києві малохмарно, від -2 до -4 градусів.
Уже завтра розпочнеться потепління практично в усій Україні. Воно буде поступовим: уночі - невеликі морози, вдень - невеликі плюси. Проте весна все одно буде відчуватися.
Раніше Укргідрометцентр прогнозував, що 23 лютого денна температура на території країни може піднятися до 13° тепла.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Чернігів+27°... +18°
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