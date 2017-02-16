Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах України

12:06, 16 лютого 2017
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Через зниження температури на автошляхах України утворилася ожеледь.

УНІАН
Українців попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

У Києві сьогодні вдень до -4°, без опадів

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Крім того, слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, у четвер, 16 лютого, в Україні без опадів. На півночі до -7°.

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