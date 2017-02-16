На автошляхах України без опадів, на сході температура до -5°
У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах без опадів. На сході температура до -5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -1°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +7°, сонячно.
В Україні сьогодні без опадів, на півночі вдень до -7° (карта)
На трасі Київ – Ужгород без опадів, температура в дорозі -1° ...+3°. У п'ятницю на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +6°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -3° хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.
У напрямку Харкова мінлива хмарність. Температура в дорозі до -5°. 17 лютого на цьому напрямку без опадів, температура -5°... +3°.
За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, -4° ... +2°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°