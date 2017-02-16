На автошляхах України без опадів, на сході температура до -5°

У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах без опадів. На сході температура до -5°.

На автошляхах України без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -1°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +7°, сонячно.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, на півночі вдень до -7° (карта)

На трасі Київ – Ужгород без опадів, температура в дорозі -1° ...+3°. У п'ятницю на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +6°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -3° хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.

У напрямку Харкова мінлива хмарність. Температура в дорозі до -5°. 17 лютого на цьому напрямку без опадів, температура -5°... +3°.

За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, -4° ... +2°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.