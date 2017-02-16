Влада Каліфорнії заявила, що гребля біля озера Оровілл готова до рясних опадів
Ремонтні роботи на пошкоджених ділянках водостоків 230-метрової греблі біля озера Оровілл (Каліфорнія, США) тривають.
Гребля вже здатна прийняти приплив води у зв'язку з очікуваними опадами.
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Над ремонтом працюють 125 будівельних бригад. Щогодини робочі укладають по 1200 тонн скельних уламків промоїни, що виникли в результаті переповнення минулого тижня резервуара, здатного вмістити в цілому 4,4 кубічних кілометра води. У будівельних роботах задіяні вантажівки, важка будівельна техніка і транспортні вертольоти, передає ТАСС з посиланням на департамент водних ресурсів Каліфорнії.
"Рівень води в резервуарі постійно знижується і вже зараз, за оцінками, Оровілл зможе прийняти приплив води у зв'язку з очікуваними сильними опадами", - повідомили в департаменті.
Згідно з прогнозами, у цьому районі дощі триватимуть до наступного тижня.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Каліфорнії у зв'язку з загрозою прориву дамби на озері Оровілл і розпорядився, щоб федеральні влади надали підтримку адміністрації цього штату.
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