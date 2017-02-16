Через формування тонкого льодового покриття на водоймах України рятувальники нагадують правила поведінки під час перебування на зимових водоймах.

Рятувальники закликають не виходити на тонкий лід / dsns.gov.ua

Найчастіше під лід потрапляють любителі риболовлі, або допитливі дітлахи, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Заходи безпеки

Якщо ви провалилися під кригу річки або озера: широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Дійте рішуче і не панікуйте! Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи на нього і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду вже перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.

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Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтеся до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки, або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов`язані ремені, шарфи, або дошки треба за 3-4 метри. Якщо ви не один, тоді взявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко - постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його до дна. Подавши потерпілому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і відповзайте з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.