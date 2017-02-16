Рятувальники закликають не виходити на тонкий лід
Через формування тонкого льодового покриття на водоймах України рятувальники нагадують правила поведінки під час перебування на зимових водоймах.
Найчастіше під лід потрапляють любителі риболовлі, або допитливі дітлахи, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Заходи безпеки
Якщо ви провалилися під кригу річки або озера: широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Дійте рішуче і не панікуйте! Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи на нього і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду вже перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.
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Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтеся до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки, або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов`язані ремені, шарфи, або дошки треба за 3-4 метри. Якщо ви не один, тоді взявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко - постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його до дна. Подавши потерпілому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і відповзайте з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.
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