Завтра в Україні практично без опадів, на сході до -7° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 лютого в Україні практично без опадів, вночі на сході до -7°.

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У Києві завтра без опадів, вночі -3°, вдень +3°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с.

У Львові 17 лютого мокрий сніг, вночі 0°, вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі 0°, вдень +2°. Вітер південно-західний, до 3.2 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі -6°, вдень +3°. Вітер південно-західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі 0°, вдень +5°, вітер південний і південно-західний, до 6.4 м/с.

У Харкові у п'ятницю пройде сніг, температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -3°, вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -5°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -4°, вдень -1°. Вітер північний і південно-західний, до 3,9 м/с.

У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі -6°, вдень -4°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі -6°, вдень -4°. Вітер західний та південно-західний, до 4,4 м/с.

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