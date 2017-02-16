У Києві завтра без опадів, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 лютого, у столиці без опадів.

УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до -1°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:06, а зайде у 17:16.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Україні практично без опадів, вночі на сході до -7°.

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