У Києві завтра без опадів, вдень до +3°

19:00, 16 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 лютого, у столиці без опадів.

УНІАН
УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до -1°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с.

На автошляхах України без опадів, на сході температура до -5°

Сонце в столиці зійде у 07:06, а зайде у 17:16.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Україні практично без опадів, вночі на сході до -7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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