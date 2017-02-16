У Чилі 11-річна дитина загинула від удару блискавки (відео)

Трагедія сталася неподалік міста Кунко під час сімейного пікніка у лісі.

У Чилі 11-річна дитина загинула від удару блискавки / Кадр з відео ТСН

Потужна гроза розпочалася раптово, і одна з блискавок влучила у дерево, біля якого відпочивала родина. Від завданих травм дитина померла на місці. Також постраждала і бабуся дівчинки, її шпиталізували.