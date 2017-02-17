В Україні сьогодні практично без опадів, на сході до -6° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 лютого в Україні практично без опадів. На сході до -6°.

Ілюстрація / Reuters

Сьогодні в Києві без опадів, удень +3°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с.

У Львові 17 лютого пройде мокрий сніг, вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря +2°. Вітер південно-західний, до 3.2 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вдень +3°. Вітер південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +5°, вітер південний і південно-західний, до 6.4 м/с.

Прогноз на 17 лютого / УНІАН

У Харкові у п'ятницю пройде сніг, температура вдень -5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура -2°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +3°, вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень -1°. Вітер північний і південно-західний, до 3,9 м/с.

У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура -4°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень -4°. Вітер західний та південно-західний, до 4,4 м/с.

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