У Києві сьогодні вдень до +3°, без опадів

08:30, 17 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 лютого, у столиці без опадів, вдень до +3°.

УНІАН
УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до -1°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с.

На автошляхах України без опадів, на сході температура до -5°

Сонце в столиці зійшло у 07:06, а зайде у 17:16.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Україні практично без опадів. На сході до -6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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