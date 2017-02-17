Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 17 лютого, у Києві на дорогах подекуди ожеледиця.

На дорогах Києва очікується ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"17 лютого в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 лютого, у столиці без опадів, вдень до +3°.