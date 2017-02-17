Тропічний шторм "Дінео" призвів до загибелі семи осіб у Мозамбіку
У результаті тропічного шторму "Дінео", який обрушився на Мозамбік, загинули щонайменше семеро осіб.
Шторм приніс в країну дощі і вітри (швидкість досягала 160 км/год), передає Reuters.
Болівія постраждала від повені, є загиблі
Близько 130 тисяч осіб в провінції Іньямбане постраждали від стихії. Дощі і вітер зруйнували 20 тисяч будинків.
В уряді країни заявили, що в регіоні існує загроза повені. За словами експертів, шторм повинен ослабнути, але він все ще здатний принести рясні опади.
Нагадаємо, рекордні дощі, які обрушилися на штат Західна Австралія, знищили посіви та зруйнували багато об'єктів інфраструктури.
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