Через сніжну бурю у Вірменії перекрито ряд автодоріг

11:22, 17 лютого 2017
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Через сильний снігопад деякі дороги у Вірменії тимчасово перекрито.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

В країні через сніжну бурю закриті автодороги Берд-Чамбарак і Баграташен-Воскепар. Також проїзд утруднений на відрізку Урасар-Катнахбюр.

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На перевалі Варденяц і поворотах Тигранашена, а також у Сюнікській області, дорогах Сотк-Карвачар і Іджеван-Ноемберян спостерігається ожеледь. На трасі Горіс-Капан - місцями туман, передає "РИА Новости" з посиланням на МНС Вірменії.

Нагадаємо, у результаті шторму, який накрив східне узбережжя США, в Нью-Йорку загинула людина.

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